Agressor de soldados no Louvre teria tuitado sobre ataque minutos antes

PARIS — O homem que atacou soldados nesta sexta-feira na galeria comercial do Museu do Louvre, em Paris, teria tuitado sobre a ação minutos antes, mencionando o Estado Islâmico, “os irmãos na Síria” e “os combatentes de todo o mundo”, segundo investigadores do caso.

De acordo com essas fontes, os tuítes proveriam de uma conta da rede social, cujo titular poderia ser o autor do ataque. Seus aparelhos iPhone 7 e o iPad estão sendo analisados, mas a identidade ainda não foi confirmada.

Vários tuítes em árabe foram postados nesta sexta-feira, minutos antes do ataque, na conta do Twitter aberta em nome de Abdallah El Hamahmy. Um deles, de 9h31m (6h31m, horário de Brasília), dizia: “em nome de Allah (...) por nossos irmãos na Síria e pelos combatentes de todo o mundo”. Um minuto depois, outro tuíte fazia referência ao EI. O ataque começou às 9h50m (6h50m, horário de Brasília).

O titular da conta também mencionou uma viagem de Dubai para Paris em 26 de janeiro, convergindo com a que foi feita pelo suspeito. A conta continuava acessível nesta sexta à noite, constatou a agência AFP.