Agências dobram números de ônibus para atender demanda

Cascavel - Enquanto uns chegam, outros viajam até mesmo para outros estados para passar as festas de fim de ano com a família. Na rodoviária de Cascavel o movimento já é intenso desde a semana passada, quando os primeiros ônibus extras começaram a levar passageiros.

Conforme o encarregado de uma agência, Erick da Silva Melo, saem desde o dia 16 de dezembro, dez carros a mais do que a frota normal, o dobro do que em dias comuns. “Normalmente, disponibilizamos dez ônibus oficiais, mas para essas épocas sempre é preciso mais”, disse.

Quem deixou para comprar passagens na última hora corre o risco de ficar sem o bilhete. “Temos pouquíssimas passagens, mais para o período da noite, e todas em carros extras”, conta o chefe de agência, Elder Cordeiro.

DESTINOS

A estimativa é que até janeiro mais de 600 mil pessoas passem pela rodoviária de Cascavel. O número de viajantes poderia ser muito maior caso houvesse feriado prolongado, como ocorreu em 2015, já que em 2016 tanto o Natal quanto o Ano Novo serão aos domingos. Apesar do movimento, Melo prospecta uma redução de até 10% na venda de passagens. “Está muito bom assim, mas poderia ser melhor se o Natal não caísse no domingo”.

Os principais destinos procurados, segundo as agências, são Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú, São Paulo e Dourados. Já no Paraná, viagens curtas também têm uma demanda expressiva. “Vou passar o Natal com minha família em Foz do Iguaçu. Vamos nos reunir e fazer uma grande festa”, afirma a aposentada Amélia da Silva, que estava prestes a embarcar ontem.