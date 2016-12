Aécio é campeão. Francischini e Alvaro Dias estão entre os 14 com mais seguidores nas sociais

O jornalista Guilherme Amado registra que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) assumiu em 2016 o posto de político brasileiro com maior número de seguidores em redes sociais, de acordo com levantamento da consultoria Bites. A audiência de Aécio teve 7% de crescimento em relação à medição anterior, de julho, somando agora, 5,8 milhões seguidores em cinco redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Google+.

O deputado Fernando Francischini (SD-PR) e o senador Alvaro Dias (PV-PR) estão entre os 14 melhores ranqueados. Francischini está em 12º lugar com um milhão de seguidores. O mesmo número de Alvaro Dias em 13º lugar no ranking.

Em segundo lugar está o senador Romário, com 5,6 milhões. Em julho, o ex-jogador estava na ponta do ranking, com 5,5 milhões. Ao todo, 14 parlamentares ultrapassam 1 milhão de seguidores, sendo sete senadores e sete deputados.