Adolescente em fuga colide em viatura da PM

Um adolescente de 17 anos deu trabalho aos policias militares e prejuízo ao 6º Batalhão no fim da noite desta segunda-feira (26), em Cascavel.

Conduzindo um moto de 125 cilindradas, o rapaz ignorou a ordem de parada dos policiais, na Rua Rio da Paz, região do Universitário, e empreendeu fuga pela Avenida Carlos Gomes, em direção ao Centro da cidade.

A perseguição prosseguiu até a Rua Cuiabá, local onde outra viatura estava para dar apoio aos militares que iniciaram a ocorrência. Em nova desobediência à ordem de parada, o motociclista avançou contra a viatura e colidiu na parte da frente da Ecosport dos militares do parque São Paulo.

Com a força do impacto, o jovem foi arremessado a cerca de dez metros do local da batida. Ele, que não teve o motivo por ter empreendido fuga divulgado, foi atendido pelos socorristas do Siate com escoriações na bacia, contusão nas costas e no joelho esquerdo e uma fratura fechada em perna esquerda. A vítima foi encaminhada para a UPA Veneza.