Acipa, Sebrae, Prefeitura e Sicredi firmam parceria para manter Ponto de Atendimento

A Associação Comercial e Empresarial de Palotina (Acipa), com apoio da Prefeitura e Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR-SP, renovou a parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná (Sebrae-PR) para manutenção do Ponto de Atendimento ao Empreendedor. Durante encontro realizado na última quarta-feira, dia 28, com a presença de empresários e empreendedores, foi feita explanação dos objetivos do Ponto de Atendimento, que foi implantado neste ano na Acipa. O presidente da associação, Marcos Frazão, destacou que a parceria com o Sebrae tem sido muito importante no sentido de levar orientação aos empresários para que possam melhorar suas atividades. Frazão destacou que o apoio da Sicredi e da Prefeitura tem sido decisivo e que o Ponto de Atendimento tem cumprido com seu papel no município atendendo tanto associados como não associados à Acipa. Marcos aproveitou a oportunidade para registrar que o associativismo tem contribuído em muito com o segmento empresarial e com o desenvolvimento do município. “Quando atuamos de forma conjunta podemos mais. Apostamos no associativismo para trazer benefícios para todos”, disse.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito Idenir Pedrinho Brum; secretária municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Lara Beatrice Biezus; gerente da Unidade da Sicredi Vale do Piquiri, Ronaldo Augusto Ióris; a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Rosa Ribeiro Moraes Zílio Moraes e o diretor de Produtos e Serviços da Acipa, Aliandro Barbosa.

Acipa - Atualmente a Acipa conta com cerca de 400 associados e se prepara para inaugurar a nova sede, que está sendo construída na Rua Primeiro de Janeiro, ao lado do Avenida Tênis Clube (ATC). Com espaço mais amplo e moderno, a Acipa quer melhorar e ampliar o leque de serviços oferecidos aos associados e à comunidade. A inauguração da nova sede está prevista para o dia 19 de maio.