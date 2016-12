Acipa acelera obras de nova sede em Palotina

A nova sede da Associação Comercial e Empresarial de Palotina será inaugurada no dia 19 de maio. A obra já se destaca na região do Avenida Tênis Clube, na rua Primeiro de Janeiro. Uma nova fase acaba de ser concluída e em breve os associados e a comunidade poderão contar com um novo espaço, mais amplo e moderno. O presidente da Acipa, Marcos Frazão, destaca que a construção é desenvolvida em etapas e que é grande a expectativa em torno da nova sede.

“Com espaço mais amplo e moderno, poderemos melhorar os serviços prestados aos associados e à comunidade. Queremos colocar em prática novos serviços para tornar a associação ainda mais representativa”, frisa Marcos. As obras tiveram início na gestão do ex-presidente Márcio Brondani e serão concluídas em 2017.

A nova sede da Acipa vai atender todas as necessidades da associação por muitos anos. No piso térreo ficará a parte administrativa com todos os serviços aos associados. No piso superior foram projetadas salas de reunião e auditório. O prédio foi projetado para atender as normas de acessibilidade e ainda será sustentável com sistemas para captação da água da chuva e também energia solar.

A nova sede está em construção em terreno doado pelo município. Os recursos empregados são próprios da associação. Por determinação da diretoria, para a construção a Acipa busca adquirir materiais e serviços de empresas associadas.