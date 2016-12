Acidentes diminuem e mortes dobram na rodovia

Capitão L. Marques - A pista simples, sinuosa e com problemas na conservação, que devem ser sanados com a duplicação da BR-163, aliados à imprudência dos motoristas, fizeram com que os óbitos na rodovia dobrassem em 2016 no comparativo com o ano passado.

De acordo com dados repassados ao O Paraná pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o número de acidentes diminuiu, passando de 180 em 2015 para 149 em 2016, redução de mais de 17%.

Porém, apesar do número das colisões ter caído, a gravidade dos acidentes, muitas vezes por ultrapassagens em local proibido e excesso de velocidade, fez com que o registro de mortes na rodovia passasse de quatro no ano passado para oito até ontem. O número de feridos também aumentou quase 4%. Em 2015 foram 106 pessoas que precisaram de atendimento médico e este ano, até agora, 110.

Uma das oito vítimas de acidentes na BR-163 foi Clarice Terezinha Meurer Moehlecke, de 48 anos. Ela estava em uma Van, atingida por uma Ford Ranger carregada com maconha, em setembro. Além dela, outras duas mulheres, de 45 e 48 anos, ficaram feridas. O motorista da Ranger fugiu, mas acabou sendo preso horas depois em um bar. Dentro da caminhoneta a PRF apreendeu mais de uma tonelada de maconha.

O acidente mais recente que resultou em óbito na rodovia foi próximo a Capitão Leônidas Marques e vitimou Araci Heusner, de 74 anos, que morreu na hora, e Osvino Heusner, de 77, que chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo no hospital. Eles estavam em uma caminhoneta S-10 quando, em determinado momento, Osvino perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra uma árvore.

EM NÚMEROS

ANO MORTOS FERIDOS ACIDENTES

2015 04 106 180

2016 08 110 149