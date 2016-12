Acidente no Mar Negro ocorreu por ‘funcionamento anormal’ do avião russo

MOSCOU — O acidente com o avião militar russo Tu-154 no mar Negro com 92 pessoas a bordo no último fim de semana ocorreu devido a um “funcionamento anormal” da aeronave, informou nesta quinta-feira o ministro russo dos Transportes, Maxime Sokolov. De acordo com a agência de notícias TASS, citando o Ministério da Defesa, não há sinais de incêndio nem de explosão nos restos da aeronave. Autoridades disseram precisar de pelo menos 30 dias para determinar as causa da queda.

— Está claro que houve um funcionamento anormal da técnica. Os especialistas deverão esclarecer as razões e este é o motivo pelo qual foi criada uma comissão especial — disse Sokolov em uma entrevista coletiva.

O avião desapareceu dos radares na madrugada de domingo, dois minutos depois de decolar do aeroporto de Sochi, quando seguia para a base aérea russa de Hmeimim, perto de Latakia, noroeste da Síria.

A bordo viajavam um terço dos integrantes do Coral do Exército Vermelho, que passariam a noite de Ano Novo com os soldados russos enviados à Síria, onde apoiam o o regime de Bashar al-Assad na guerra contra os rebeldes.

De acordo com o ministério, as autoridades encontraram 15 corpos e mais de 200 fragmentos de corpos das vítimas, que foram transferidos em sua maioria a Moscou para sua identificação.

As equipes de busca, quase 3.500 pessoas que trabalham dia e noite na área do acidente, encontraram a primeira caixa-preta na terça-feira.