Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 20 feridos na Dutra, em SP

SÃO PAULO - Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou um morto e ao menos 20 feridos na madrugada desta sexta-feira na rodovia Presidente Dutra em Jacareí, cidade do interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o coletivo bateu na traseira do caminhão por volta da 1h na altura do km 169 na pista sentido Rio. Não chovia no momento do acidente.

O ônibus saiu da capital paulista e tinha como destino a cidade de Ubatuba, no litoral norte do estado.

Segundo a polícia, o motorista do coletivo morreu na hora e pelo menos 20 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região, a maioria apenas com ferimentos leves.

O ônibus foi retirado do local por volta das 6h e, segundo a concessionária que administra a rodovia, não há registro de lentidão naquele trecho. As causas do acidente serão apuradas.