Ação social pode elevar vendas em até 30%

RIO - A Unilever vem investindo em ações sociais como forma de reforçar sua imagem e alavancar as vendas de suas principais marcas. A multicional se juntou à ONG Love. Fútbol e desenvolveu o projeto Conectados pela Cidade, que revitalizou espaços importantes para a convivência e recreação dos moradores, como o Campo do Tortinho, no Santa Marta, e a quadra do Cantagalo, no Cantagalo, ambas comunidades cariocas. Para isso, a companhia apostou nas marcas VIM, Lifebuoy, Dove, Omo e Rexona. Cada uma das marcas aposta em ações específicas, como atividasdes esportivas, ações de autoestima e de combate à dengue.

Segundo Julio Campos, vice-presidente de vendas para Unilever no Brasil e na América Latina, os consumidores estão cada vez mais em busca de marcas que tenham um propósito claro.

- Tanto é assim que as marcas da Unilever que tem uma missão social pertinente e adequada ao seu posicionamento crescem até 30% mais rapidamente do que as outras marcas. Mas não basta comunicar um propósito, é preciso agir em prol da causa e ser significativo para o consumidor. Também acreditamos que compartilhar o propósito da marca com o consumidor, ou seja, quando o envolvemos para transformar de forma ativa uma realidade, cria-se um vínculo muito mais poderoso - disse Campos.