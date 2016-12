Ação busca embargar a votação do Plano Diretor

Cascavel - O movimento Cascavel Cidadã e cinco vereadores recém-eleitos ingressaram com uma ação popular para impedir a votação da revisão do Plano Diretor e leis complementares marcada para hoje, na Câmara de Cascavel. O caso está nas mãos da juíza plantonista Fernanda Consoni.

A ação é assinada pela presidente do movimento, Marcia Fontanella, e pelos vereadores Fernando Halberg (PPL), Sebastião Madril (PMB), Serginho Ribeiro (PPL), Josué de Souza (PTC) e Roberto Parra (PMDB). Eles argumentam que a apresentação dos projetos apenas no fim do período ordinário impede uma análise detalhada e alegam que as mudanças propostas têm grande impacto sobre o futuro do município. Indiferente a isso, a mesa diretora manteve as duas sessões extraordinárias marcadas para hoje, a partir das 14h30.

Alguns vereadores da oposição e até mesmo da situação manifestaram preocupação com a votação de matérias tão importantes no afogadilho. A parte que trata da expansão do perímetro urbano teve parecer contrário da Procuradoria Jurídica da Câmara, enquanto as demais receberam a chancela das comissões de Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamento.

TRANSIÇÃO

O Projeto de Lei nº 141/2016, que trata da expansão do perímetro urbano, também recebeu um pedido da comissão de transição nomeada pelo prefeito eleito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC), para que fosse retirado do pacote de medidas enviado pelo prefeito Edgar Bueno. Ele estabelece as diretrizes para a ocupação da cidade.

Nos últimos dez anos, Cascavel teve um grande crescimento imobiliário, o que, para muitos, favoreceu alguns em detrimento dos interesses da coletividade.