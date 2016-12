Abatedouro de pescados é interditado

Cascavel - Técnicos do Serviço de Inspeção da Secretaria de Agricultura, em conjunto com a equipe da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente da Prefeitura de Cascavel, interditaram o abatedouro de pescados Companhia do Peixe (M.N. Pescados), localizado no Distrito de Sede Alvorada.

O estabelecimento vinha sendo alvo de constantes fiscalizações devido a uma série de irregularidades que colocavam em risco a saúde pública. Como não foram atendidas as adequações dentro do prazo concedido pelos fiscais dos setores sanitário e ambiental, o abatedouro foi lacrado.

De acordo com o médico veterinário João Carlos Koehler, fiscal do SIM/POA, foram recolhidos no estabelecimento todos os rótulos com chancela do Serviço de Inspeção de Cascavel. A partir da interdição, o proprietário fica impedido de industrializar qualquer produto e de utilizar identificação, selo, rótulo ou embalagem com identificação de inspeção sanitária.

A reabertura do abatedouro está condicionada ao pedido formal nos órgãos sanitário e ambiental. “Contudo, antes o proprietário deverá cumprir todas as exigências necessárias para o funcionamento sem riscos de contaminação”, detalha Koehler.