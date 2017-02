A três meses de eleição, ataque ao Louvre entra na campanha presidencial francesa

RIO — O ataque desta sexta-feira a um soldado do museu do Louvre, em Paris, virou um dos novos assuntos na campanha presidencial da França. O governo chamou a ação de um homem armado, que tentou agredir os soldados na porta do museu com uma faca e acabou baleado, de um ato de caráter terrorista. E, em seguida, vieram as reações dos políticos que concorrem à Presidência. A mais forte foi, como já seria de se esperar, a da líder da extrema-direita, Marine Le Pen, que cultiva um forte discurso populista e ultranacionalista.

"O veneno do terrorismo islâmico está longe de ter sido erradicado, e a gravidade do problema não foi compreendida pelas autoridades responsáveis", escreveu em comunicado a candidata.

Le Pen, assim como outros candidatos, também elogiaram o sangue frio dos soldados, que rapidamente reagiram ao homem, que tentava entrar no museu armado com uma faca e duas machetes. Ele gritou "Allahu Akbar" (Alá é grande) antes de ser baleado.

Já o candidato socialista, que venceu as primárias do seu partido, Benoît Hamon, escreeu um recado ao soldado ferido na operação:

"Eu envio meus pensamentos ao soldado atacado e ferido no Louvre e o cumprimento pela sua coragem", escreveu.

Em seu Twitter, o Ministério do Interior disse que o episódio desta sexta-feira lembra que a ameaça terrorista ainda existe e manter a segurança do país é responsabilidade de todos. A área foi esvaziada, e o museu, fechado.

— Estamos lidando com um ataque de um indivíduo que era claramente agressivo e representava uma ameaça direta, e cujos comentários nos levam a pensar que ele gostaria de ter realizado um incidente terrorista — disse a repórteres o chefe da força policial da capital francesa, Michel Cadot.

De acordo com Cadot, uma segunda pessoa foi presa, mas se acredita que o agressor tenha agido sozinho.

— Também havia um segundo indivíduo que estava com comportamento suspeito, e também foi detido, mas por ora não aparenta haver uma ligação entre este indivíduo e o ataque.

O chefe de polícia afirmou ainda que o soldado que foi atacado sofreu ferimentos leves, e que outros militares atiraram cinco vezes contra o agressor, ferindo-o gravemente. Ele acrescentou que não foram encontrados explosivos na bolsa do agressor. Info - mapa ataque França Museu Louvre

A França foi atingida por uma série de atentados nos últimos dois anos, incluindo os atentados de 13 de novembro de 2015, que mataram 130 pessoas, e o de Nice, em 2016, com 84 mortos.