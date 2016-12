A inesperada história de amor entre um policial macedônio e uma refugiada curda

PARIS — Entre as milhares de histórias dramáticas de refugiados, uma rara história de amor comoveu a Europa. A curda iraquiana Noora Arkavazi, que atravessou a fronteira da Macedônia no início de 2016, se casou justamente com o policial Bobi Dodevski, um dos agentes que a custodiava.

Quatro meses depois, a jovem de 20 anos deixou a sua família, que continuou a jornada até a Alemanha, e ficou na Macedônia para formalizar a união com Bobi. Aos 35 anos, o homem é membro de uma força policial conhecida pela sua dureza.

O macedônio se recorda do dia chuvoso em que conheceu Noora. Ele estava de plantão na fronteira com a Sérvia depois de ter mudado de turno com um amigo.

— Era o destino — explica ele no pequeno apartamento onde o casal vive em Kumanovo, no norte da Macedônia.

A iraquiana ardia de febre. Ela então se aproximou de Bobi, que fala inglês, para lhe perguntar se ela e sua família poderiam atravessar a fronteira. O policial ofereceu cobertores e suprimentos médicos.

— Ele disse: 'Não se preocupe, tudo vai correr bem na sua vida’ — relembra a jovem.

— Quando a vi pela primeira vez, vi bondade em seus olhos — descreveu Bobi.

Noora havia deixado a província de Diyala em janeiro, no Leste do Iraque. Ela contou que seu pai foi sequestrado pelos jihadistas e seu resgate custou milhares de dólares à família.

Eles então decidiram fugir pela Turquia, chegaram de barco à ilha grega de Lesbos e continuaram em direção a Macedônia, a rota usada por centenas de milhares de pessoas que fogem de guerras e miséria.

— Tinha um sonho simples: viver na Alemanha com a minha família. Não imaginava que aqui me esperava uma surpresa assim — disse a jovem.