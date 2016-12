A caminho do Palmeiras, Michel Bastos rescinde com o São Paulo

Nesta sexta-feira, Michel Bastos rescindiu o contrato com o São Paulo. O mais provável destino do meia, que já atuou como lateral-esquerdo, é o Palmeiras, com quem já está em negociação adiantada.

Hoje com 33 anos, Bastos foi revelado pelo Pelotas, do Rio Grande do Sul, e estava no São Paulo desde 2014. Até chegar ao clube paulista, atuou por times como Lyon e Lille (ambos na França), Atlético-PR, Figueirense, Grêmio e Feyenoord, da Holanda.

Inicialmente, Bastos tinha ainda mais um ano de contrato com o clube do Morumbi. Mas, como está fora dos planos do técnico Rogério Ceni, o jogador abriu mão de algumas dívidas que o São Paulo tinha e de R$ 4,2 milhões, entre salários e direitos de imagem.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras, até agora, tem quatro reforços para a próxima temporada: o atacante Keno (ex-Santa Cruz) e os meias Alejandro Guerra (Atlético Nacional), Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba).