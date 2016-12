5,4, 3.. Ainda há vagas para brindar o réveillon 2017

RIO - Os destinos nacionais estão em alta para o réveillon. Pesquisa do Skyscanner mostra que nove entre os dez lugares mais procurados por brasileiros são cidades brasileiras, além de Buenos Aires. Seja nas populares capitais do Nordeste ou em cidades nos arredores do Rio, há opções para quem ainda está fazendo planos.

Em Maceió, uma das dez cidades do Nordeste mais procuradas para a temporada de fim de ano, segundo o levamento do Skyscanner, a "Semana de Réveillon" do Cafe de la Musique terá cinco dias de festas, entre 27 e 31 de dezembro, com artistas da e-music brasileira. Inugurado há um ano na Reserva Pratagy, o beach club fica a 15 minutos do centro de Maceió. Para brindar a chegada de 2017 entre os coqueiros que emolduram o belo mar de Alagoas, cada festa terá ao menos oito horas de música, começando já no fim de tarde:

Sambex (27/12, 17h) - O samba-pop-percussivo da banda Sabaki (orquestra de tambores), e a música eletrônica do projeto DubDogz, comandada pelos Djs mineiros Marcos e Lucas Schmidt. Ingressos: R$ 62 (mulheres); R$ 82 (homens).

Xemaria (28/12, 17h) - No palco, a banda alagoana Cannibal interpreta axé music, ao lado do projeto Doozie, do Dj Rodrigo Kost, e set list de Gustavo Mota. Ingressos: R$ 62 (mulheres); R$ 82 (homens).

Carpe Vita (29/12, 17h) - A consagrada festas de música eletrônica ganha edição de verão do Cafe de La Musique Maceió. O DJ Vintage Culture comandará o evento com o warm-up do projeto RDT. Ingressos: R$ 202 (mulheres); R$ 232 (homens).

Sururu (30/12, 17h) - Também começando no final da tarde, a festa vai trazer o DJ paulista Gui Pimentel, que vai misturar o seu som com a turma jovem e promissora da “Future Class”. Ingressos: R$ 62 (mulheres); R$ 82 (homens).

Réveillon do Café (31/12, 22h) - Noite de house music e brazilian bass. A casa será aberta com um open bar premium. As pick-ups contarão com as performances do top set de "Bhaskar" e a versatilidade de Dudu Linhares, Pedro Almeida e Guga Guizelini. "Mon", com Mário Velloso e Pietra Bertolazzi, é uma das atrações mais aguardadas, além de Edson Jr. e Rômulo Tsvetcoff, com "Shapeless". Ingressos: R$ 332 (mulheres); R$ 432 (homens).

Na Bahia, a festa do Txai Itacaré inclui rituais e o ponto alto é quando o altar com a imagem de Iemanjá é levado em cortejo para a praia e deixado no mar. Com ele, irão os bilhetes deixados pelos hóspedes do resort, com seus desejos para o próximo ano. O cardápio preparado pelo chef Aurelien Roche com pratos típicos da cultura baiana e brasileira. O pacote de quatro noites (26/12 a 2/1) custa R$ 23.510. O banho de purificação (com sal grosso e ervas no spa Shamash Healing Space) sai a R$ 250.

Na praia de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, o jardim do Campo Bahia Hotel receberá hóspedes e visitantes para a festa de réveillon, que terá open bar. A banda Espírito Gypsy, formada por Henrique Pederneiras (flauta e gaita), Marcelo Bottini (percussão) e Roger Lemm (violão e voz) dará boas-vindas aos convidados. Os músicos costumavam se encontrar em Santo André nas férias de verão. O set list da noite inclui jazz cigano, blues e MPB. Também parcipam da festa dois dos mais celebrados DJs da cena paulistana, Petter Alex e Paulo – responsáveis pela itinerante Festa Deck na cidade, com house music. Ingressos: R$ 300 (festa); R$ 500 (com ceia).

NO ESTADO DO RIO, PRAIA OU SERRA

No Estado do Rio, há opções perto do mar ou das montanhas. Em clima mais instimista na agitada Cabo Frio, o Solar do Arco fará uma ceia de Ano Novo para os hóspedes criada pelo chef Bertrand Materne (R$ 155). As diárias para os dias 30/12, 31/12 e 1/1 custam de R$ 720 (casal) a R$ 1.044 (casal). O Solar do Arco fica no bairro da Passagem, em frente ao Canal Itajuru.

Na serra de Petrópolis, o réveillon do Locanda della Mimosa terá open buffet assinado pelo chef Danio Braga, open bar, espumante Locanda, banda, DJ e queima de fogos. Ingressos: R$ 500 (mesa no restaurante) e R$ 600 (pátio de eventos e lounge da piscina).

Em Búzios, o recém-inaugurado hotel boutique Vila da Santa (que integra o Circuito Elegante) fará seu réveillon de estreia. O jantar será acompanhado de open bar de drinques, cerveja e espumante, ao som do DJ Echoes. A queima de fogos será na Praia dos Ossos. Para o período, o pacote mínimo de três diárias custa a partir de R$ 1.990. A ceia está incluída no valor da hospedagem e será aberta ao público (ingressos a R$ 600).

EM SANTA CATARINA, PERTINHO DO PARQUE BETO CARRERO

A cinco quilômetros do parque Beto Carrero World, a Pousada Pedra da Ilha, localizada na Praia Alegre, em Penha, Santa Catarina, preparou festa com música ao vivo, e ceia especial, open bar e queima de fogos de artifício à beira-mar. Os preços vão de R$ 7.623 (casal) a R$ 17.367.

RESORT VIZINHO À CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recém-inaugurado no Mato Grosso, o Malai Manso Resort Iate Convention & Spa, ao lado da Chapada dos Guimarães, e às margens do Lago Manso, vai promover queima de fogos e ceia de réveillon. A programação para o período prevê ainda noite sertaneja e noite árabe, além de baile com Banda Savana. O resort fica a pouco mais de meia hora de Cuiabá e oferece ampla área de lazer: as piscinas somam mais de 3 mil m² de lâmina d´água, complexo esportivo com quadras de tênis e poliesportivas, campos de futebol, píer, além de área para prática de esportes náuticos e pesca (427 km² de área represada à beira do resort), além de campo de golfe e spa. Para o período, o resort cobra diárias a R$ 998,50 (por pessoa, em apartamento duplo), para um período mínimo de duas noites.

FESTA, FESTA, FESTA

Para quem quiser ver mais opções de festas, a Eventim, empresa que comercializa ingresoss para shows, eventos e espetáculos lançou um hotsite que reúne opções de festas de fim de ano e carnaval. Há outras opções como o Circuito Péna Areia, de na bela Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Pernambuco.