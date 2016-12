5,4, 3.. Ainda há vagas para brindar o réveillon 2017

RIO - Os destinos nacionais estão em alta para o réveillon. Pesquisa do Skyscanner mostra que nove entre os dez destinos mais procurados por brasileiros são cidades brasileiras, além de Buenos Aires. Seja nas populares capitais do Nordeste são os mais procurados ou em cidades nos arredores do Rio, há opções para quem ainda está fazendo planos.

Em Maceió, uma das dez cidades do Nordeste mais procuradas para a temporada de fim de ano, segundo o levamento do Skyscanner, a "Semana de Réveillon" do Cafe de la Musique terá cinco dias de festas, entre 27 e 31 de dezembro, com artistas da e-music brasileira. Inugurado há um ano na Reserva Pratagy, o beach club fica a 15 minutos do centro de Maceió. Para brindar a chegada de 2017 entre os coqueiros que emolduram o belo mar de Alagoas, cada festa terá ao menos oito horas de música, começando já no fim de tarde:

Sambex (27/12, 17h) - O samba-pop-percussivo da banda Sabaki (orquestra de tambores), e a música eletrônica do projeto DubDogz, comandada pelos Djs mineiros Marcos e Lucas Schmidt. Ingressos: R$ 62 (mulheres); R$ 82 (homens).

Xemaria (28/12, 17h) - No palco, a banda alagoana Cannibal interpreta axé music, ao lado do projeto Doozie, do Dj Rodrigo Kost, e set list de Gustavo Mota. Ingressos: R$ 62 (mulheres); R$ 82 (homens).

Carpe Vita (29/12, 17h) - A consagrada festas de música eletrônica ganha edição de verão do Cafe de La Musique Maceió. O DJ Vintage Culture comandará o evento com o warm-up do projeto RDT. Ingressos: R$ 202 (mulheres); R$ 232 (homens).

Sururu (30/12, 17h) - Também começando no final da tarde, a festa vai trazer o DJ paulista Gui Pimentel, que vai misturar o seu som com a turma jovem e promissora da “Future Class”. Ingressos: R$ 62 (mulheres); R$ 82 (homens).

Réveillon do Café (31/12, 22h) - Noite de house music e brazilian bass. A casa será aberta com um open bar premium. As pick-ups contarão com as performances do top set de "Bhaskar" e a versatilidade de Dudu Linhares, Pedro Almeida e Guga Guizelini. "Mon", com Mário Velloso e Pietra Bertolazzi, é uma das atrações mais aguardadas, além de Edson Jr. e Rômulo Tsvetcoff, com "Shapeless". Ingressos: R$ 332 (mulheres); R$ 432 (homens).

Na Bahia, o vilarejo de Trancoso, em Porto Seguro, entra em ritmo de contagem regressiva para a chegada de 2017 na terça-feira, dia 27, quando a Casa Haute abre as portas no Quadrado para sua primeira festa da temporada de réveillon, em mais uma edição do Corona Sunsets, selo de experiência musical da cerveja Corona.

NO ESTADO DO RIO, PRAIA OU SERRA

No estado do Rio, há opções perto do mar ou das monanhas, com ou sem agitação.

Em clima mais instimista na agitada Cabo Frio, o Solar do Arco fará uma ceia de Ano Novo para os hóspedes criada pelo chef Bertrand Materne (R$ 155). As diárias para os dias 30/12, 31/12 e 1/1 custam de R$ 720 (casal) a R$ 1.044 (casal). O Solar do Arco fica no bairro da Passagem, em frente ao Canal Itajuru.

Na serra de Petrópolis, o réveillon do Locanda della Mimosa terá open buffet assinado pelo chef Danio Braga, open bar, espumante Locanda, banda, DJ e queima de fogos. Ingressos: R$ 500 (mesa no restaurante) e R$ 600 (pátio de eventos e lounge da piscina).

Em Búzios, o recém-inaugurado hotel boutique Vila da Santa (que integra o Circuito Elegante) fará seu réveillon de estreia. O jantar será acompanhado de open bar de drinques, cerveja e espumante, ao som do DJ Echoes. A queima de fogos será na Praia dos Ossos. Para o período, o pacote mínimo de três diárias custa a partir de R$ 1.990. A ceia está incluída no valor da hospedagem e será aberta ao público (ingressos a R$ 600).

FESTA, FESTA, FESTA

Para quem quiser ver mais opções de festas, a Eventim, empresa que comercializa ingresoss para shows, eventos e espetáculos lançou um hotsite que reúne opções de festas de fim de ano e carnaval. Há outras opções como o Circuito Péna Areia, de na bela Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Pernambuco.